Жители еще 9 аварийных домов переедут в новые квартиры в Пушкино

Жители еще девяти аварийных домов переедут в новое жилье в Подмосковье. Ключи от квартир уже получили 12 человек.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в новые квартиры переедут жители домов № 16 на улице Инессы Арманд, № 6 на улице Текстильщиков, № 18 на улице Соколовской и № 40 на улице Октябрьской в Пушкино, домов № 7, 11 и 12 на улице Лермонтова, № 12 на улице Свердлова и № 15 на улице Академика Янгеля в Красноармейске, а также дома № 17 на Комсомольской улице в Софрино.

Для переселения администрация округа приобрела помещения в домах № 9А на улице Краснофлотской в Красноармейске и доме № 49 на улице Октябрьской в Пушкино.

Подписание договоров и выдачу ключей организовали в окне МФЦ в здании администрации.

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