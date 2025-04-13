Жители еще 700 домов в Подольске перейдут на голосование в системе ГИС ЖКХ

Голосовать с помощью Государственной информационной системы ЖКХ за важные решения смогут жители еще 700 многоквартирных домов в Подольске в этом году. Такой формат позволяет сделать систему выбора прозрачнее.

В новый перечень вошли 729 многоквартирных домов. Они находятся под управлением 21 управляющей организации.

Работа в системе ГИС ЖКХ исключает возможность фальсифицировать протоколы или незаконно сменить управляющую организацию. В первом квартале этого года голосование инициировали уже в 266 домах в Подольске.

В округе также помогают тем, кто пока неуверенно пользуется гаджетами. Их консультируют во многофункциональных центрах.

«Работа с жителями продолжится в тесном взаимодействии с председателями советов домов. Будем постепенно внедрять электронный формат голосования в повседневную практику. Главное, проводить качественную разъяснительную работу среди подольчан», — добавил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.