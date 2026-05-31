Жители Ельни в Можайском округе выбрали кандидата в старосты

Собрание по выдвижению старосты прошло 30 мая в деревне Ельня. Участники встречи единогласно поддержали кандидатуру местного жителя Александра, который после решения Совета депутатов будет представлять интересы односельчан.

В обсуждении приняли участие представители администрации округа, депутаты и жители деревни. На встречу приехали заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова и руководитель территориального отдела Валерий Клевитов. Основной темой стало определение кандидата, который сможет представлять интересы жителей и взаимодействовать с органами местного самоуправления.

Ольга Спиридонова напомнила, что староста играет важную роль в жизни населенного пункта. По ее словам, именно через таких общественных представителей жители могут оперативно поднимать вопросы, связанные с благоустройством, развитием территории и решением повседневных проблем. Валерий Клевитов также отметил, что взаимодействие старосты с территориальным отделом помогает быстрее реагировать на обращения граждан и находить решения по актуальным вопросам.

Во время обсуждения жители выдвинули и поддержали кандидатуру Александра. Односельчане рассказали, что он давно участвует в общественной жизни деревни, помогает в решении местных вопросов и пользуется доверием соседей. По мнению участников встречи, его активная позиция и готовность брать на себя ответственность стали главными аргументами в пользу избрания.

«Такие люди, как Александр, — опора для всех жителей. Уверена, что он продолжит решать актуальные задачи так же ответственно и в тесном диалоге с соседями», — сказала Ольга Спиридонова.

Сам Александр поблагодарил жителей за оказанное доверие и выразил готовность заниматься вопросами развития деревни. По его словам, многие задачи можно решить только совместными усилиями, поэтому открытый диалог с жителями останется одним из главных принципов его работы.

Встреча прошла в формате обсуждения, в ходе которого жители смогли высказать свои предложения и мнения. Решение о выдвижении кандидата поддержали единогласно. После утверждения Советом депутатов в деревне появится официальный представитель, который будет отстаивать интересы местного сообщества и поддерживать постоянную связь с органами власти.