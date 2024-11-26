Жители Электростали отправили на переработку более 80 мешков мусора

Около 200 жителей Электростали приняли участие в экологической акции по переработке вторичного сырья «Раздельный сбор». Она традиционно прошла на центральной площади около Дома спорта «Кристалл».

Участники акции принесли пластик, стекло, металл, макулатуру — всего 80 мешков. Собранное вторсырье волонтеры рассортировали и отправили в экоцентр «Сборка». Оттуда мусор попадет на перерабатывающие предприятия. Кроме того, горожане принесли пластиковые крышки, средства от переработки которых пойдут на благотворительные цели.

«Наши акции проходят в городе уже два года. Количество участников не уменьшается даже в плохую погоду. Это показывает насколько жители заинтересованы в подобных инициативах. Будем и дальше трудиться, чтобы акции продолжались, и ценное сырье снова возвращалось в производственный цикл», — отметил руководитель подмосковных «Зеленых» Артем Ковалев.

Акция «Раздельный сбор» проходит каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 14:00 на площади возле «Кристалла».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».