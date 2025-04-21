Жители Егорьевска смогут распечатать фото участников ВОВ в МФЦ бесплатно

В преддверии Дня Победы Егорьевский офис «Мои документы» сообщил об инициативе, направленной на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Жители округа могут бесплатно распечатать фотографии своих родных-фронтовиков, которые защищали Родину в годы войны. Сделать это можно будет в местном офисе МФЦ.

«Наши сотрудники сделают все необходимое для печати фото. Также важно передать им вместе со снимком и данные бойца — фото, ФИО, даты рождения и смерти, воинское звание», — отметили в учреждении.

Также важно указать свои контактные данные, чтобы сотрудники МФЦ могли сообщить о готовности фотографии. Принести фотографии можно как на бумажном носителе, так и прислать их в электронном виде на почту.

Традиционная акция «Бессмертный полк» в Егорьевске в этом году пройдет в онлайн-формате. Распечатанные фотографии фронтовиков можно разместить в окнах своих домов или автомобилей.