Жители Егорьевска смогут проверить здоровье в парке 9 августа

В субботу, 9 августа, центральный парк «200 лет Егорьевску» превратится в площадку здоровья: здесь пройдет акция, организованная для жителей, заботящихся о своем самочувствии. С 09:00 до 12:00 все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей и пройти ряд медицинских обследований.

На территории парка будет развернут мобильный фельдшерско-акушерский пункт — специально оборудованный автомобиль, позволяющий проводить обследования прямо на месте. Жители смогут сдать кровь на анализ, пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки, а также измерить артериальное давление.

«Обследование такого вида позволяет выявить первичные факторы риска, а значит предотвратить развитие заболеваний. При необходимости, по итогам первичной консультации врач может направить пациента в поликлинику для прохождения детального обследования», — сообщили в Егорьевской больнице.