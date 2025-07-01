Жители Егорьевска смогут пройти осмотр на новом ангиографе

В стационаре Егорьевской больницы завершается этап подготовки к внедрению передовых медицинских технологий. В настоящее время рабочие активно завершают ремонтные работы в операционной, предназначенной для размещения современного ангиографического комплекса.

Планируется, что уже до конца июля в обновленном помещении будет установлен высокотехнологичный ангиограф, после чего специалисты проведут его финальную настройку и проверку.

«Новое оборудование позволит точно диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания», — сообщили в администрации больницы.

Подготовка кабинета к установке ангиографа включала в себя комплексные работы по модернизации помещения. Была выполнена отделка с использованием износостойких материалов, а также установлена новая система вентиляции. Ранее в этом помещении располагалась обычная операционная, и теперь оно полностью переоборудовано и адаптировано для проведения сложных диагностических и лечебных процедур с использованием ангиографии.