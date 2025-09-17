Жители Егорьевска смогут пройти флюорографию на этой неделе

Сегодня в деревне Селиваниха будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт, где все желающие смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование. Передвижной медицинский комплекс будет расположен у дома № 11.

«Диагностика с помощью флюорографического оборудования позволяет обнаружить заболевания легких на ранней стадии. В частности, наиболее опасные из них — туберкулез или онкология», — рассказали в Егорьевской больнице.

Прием пациентов начнется в 09:00. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт регулярно осуществляет выезды в отдаленные сельские населенные пункты округа, обеспечивая доступность медицинской помощи для всех жителей. Так, 19 сентября флюорографию можно будет пройти в селе Юрцово на улице Новая, дом № 3, а 22 сентября — в селе Шувое на улице Ленинская, дом № 154.