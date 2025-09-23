Жители Егорьевска смогут пройти флюорографию на этой неделе

В конце сентября жители отдаленных поселков округа получат возможность пройти медицинское обследование и проконсультироваться с врачами, не покидая своих населенных пунктов. Для этого Егорьевская больница организовала выезд мобильного флюорографа и узких специалистов.

Мобильный флюорограф начнет свою работу во вторник, 23 сентября, в Саввино у дома № 6. Затем, 25 сентября, мобильная медицинская бригада посетит поселок Новый, где обследование пройдет у дома № 22. В пятницу, 26 сентября, флюорограф будет доступен в селе Раменки, на улице Новая, у дома № 24. Завершит сентябрь рабочий тур мобильного флюорографа в понедельник, 29 сентября, в деревне Михали на улице Гагарина, у дома № 24.

Кроме того, 24 сентября в Челоховском ФАПе для жителей в возрасте старше 65 лет будет организован прием узких специалистов.

«Главная цель нашего выездного мероприятия — охватить как можно больше жителей округа флюорографическим обследованием. Мы видим, что интерес со стороны населения большой, и многие активно пользуются предоставленной возможностью», — отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Ольга Миронова.

Для удобства жителей запись на флюорографию и консультации у специалистов осуществляется заранее через участкового фельдшера или терапевта по месту жительства.