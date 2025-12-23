Жители Егорьевска пройдут флюорографию 24 декабря

На этой неделе мобильный фельдшерско-акушерский пункт с аппаратом для флюорографии прибудет в несколько деревень и поселков, предлагая жителям пройти диагностическое исследование рядом с домом. Первой точкой на маршруте станет деревня Юрцово. В среду, 24 декабря, мобильный медицинский комплекс будет припаркован у дома № 3. Прием жителей начнется в 09:00.

Для прохождения флюорографии при себе необходимо иметь основные документы: паспорт, действующий полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

«Флюорография является одним из ключевых методов ранней диагностики заболеваний легких, в частности, туберкулеза, а также различных воспалительных процессов и новообразований в органах грудной клетки. Регулярное прохождение этого обследования позволяет выявить потенциальные проблемы на самых ранних стадиях, когда лечение является наиболее эффективным, и своевременно принять необходимые меры для сохранения здоровья», — сообщили специалисты.

После Юрцова мобильный ФАП продолжит свой маршрут по городскому округу: 25 декабря — поселок Шувое. Станция будет ждать жителей у дома № 25 по улице Ленинской. 26 декабря — поселок Рязановский. Обследование можно будет пройти по адресу: улица Молодежная, дом № 2. В следующий понедельник, 29 декабря — деревня Подрядниково. Мобильный пункт будет расположен у дома № 1.