Жители Егорьевска пройдут диспансеризацию в декабре

Егорьевская больница анонсировала график Единых дней диспансеризации на декабрь. Плановые мероприятия по диспансеризации, позволяющие пройти комплексное медицинское обследование, состоятся 6 и 20 декабря.

Проверить свой организм можно будет обратившись в поликлиники по месту жительства. По словам специалистов, основная цель диспансеризации — раннее выявление серьезных заболеваний, которые на начальных стадиях могут протекать бессимптомно и никак себя не проявлять.

«Диспансеризация помогает выявить заболевания на ранних стадиях: онкологические или сердечно-сосудистые. Помимо этого, Единый день диспансеризации позволяет сократить очереди в поликлиниках и сэкономить время пациентам», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе больницы Ольга Миронова.

Для прохождения диспансеризации жителям округа необходимо иметь при себе паспорт, действующий полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.