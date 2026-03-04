Жители Егорьевска присоединятся к акции «Диктант Победы»

В Егорьевском округе, как и по всей России, 24 апреля пройдет масштабная патриотическая акция «Диктант Победы». Это ежегодное мероприятие предоставляет всем желающим возможность проверить свои знания истории Великой Отечественной войны и внести свой вклад в сохранение исторической памяти.

Сейчас в округе активно формируется список площадок, где жители смогут принять участие в написании диктанта.

«Акция „Диктант Победы“ — это не просто тест, а возможность погрузиться в важнейшие события героического прошлого нашей страны. Вопросы диктанта охватывают ключевые даты, сражения, имена выдающихся полководцев и героев, а также повседневную жизнь в годы войны», — сообщили организаторы.

Участие в акции доступно для всех, кто достиг 12-летнего возраста. Организаторы подчеркивают, что главное — это желание проверить свои знания и почтить память тех, кто сражался за Родину. В этом году организаторы предоставляют возможность каждому жителю округа внести свой вклад в подготовку к проведению «Диктанта Победы».

Формируется официальный перечень площадок, где будут организованы пункты проведения акции. Свои предложения по местам проведения можно направлять непосредственно через официальный сайт проекта.