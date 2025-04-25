Жители Егорьевска примут участие в общеобластном субботнике 26 апреля

Глава муниципального округа Дмитрий Викулов пригласил жителей принять активное участие в общеобластном субботнике, подчеркнув важность совместных усилий для благоустройства и создания комфортной городской среды. Главной площадкой станет набережная от парка «200 лет Егорьевску» до улицы Профсоюзной.

Помимо Набережной, субботники также пройдут во втором микрорайоне у дома № 40 и в шестом микрорайоне у дома № 22а. Инвентарь, необходимый для уборки, будет предоставлен на месте. Начало акции в 10:00.

«Обязательно примем участие в уборке территорий. Мы традиционно всей семьей каждый год посещаем подобные мероприятия, и детей с собой обязательно берем, чтобы показать пример бережного отношения к природе. По моему мнению, очень важно объединяться в стремлении делать свой округ чище и принимать участие в благоустройстве», — поделился местный житель Сергей Иванов.