Жители Егорьевска получат консультацию мобильной бригады

В среду, 19 марта, жители поселка Шувое смогут получить медицинскую помощь, не покидая свой населенный пункт. В этот день в поселке будет работать мобильная бригада врачей, в состав которой войдут кардиолог, невролог, эндокринолог и гинеколог.

Инициатива организации выездных консультаций направлена на повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов Московской области.

«Выезд узких специалистов в поселки округа позволяет сельчанам пройти осмотр у специалистов, получить рекомендации по лечению, а иногда и направление на госпитализацию», — отметила исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Егорьевской больницы Виктория Марчева.

Прием пациентов будет осуществляться в поселке Шувое по адресу: улица Ленинская, дом № 152, начиная с 09:00. Для получения консультации необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.