Жители округа смогут пройти реабилитацию в Дубненской больнице

В Запрудненском подразделении Дубненской больницы принимают на лечение пациентов из Дубны. Здесь работает современная водолечебница с ваннами для релакса и подводного растяжения, циркулярным душем и душем Шарко, а также соляная комната. Ежедневно процедуры могут посещать до ста пациентов поликлиники и стационара.

В отделении гериатрии пациенты старше 60 лет проходят полное обследование и профилактику возрастных заболеваний с индивидуальным подходом. Транспортная доступность для пожилых пациентов не станет проблемой — на лечение из Дубны можно попасть с доставкой.

Отделение реабилитации расположено на двух этажах и специализируется на пациентах после инсульта, тяжелых сосудистых заболеваний и травм. Оно оснащено новейшим оборудованием, в том числе с технологией биологической обратной связи. С пациентами работают невролог, кардиолог, физический терапевт и другие специалисты.

Для жителей наукограда также доступны паллиативное отделение для пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и офтальмологический стационар, где оказывают экстренную и плановую помощь, в том числе проводят замену хрусталика.

«У нас единая больница. Любой врач из Дубны может отправить на реабилитацию, в гериатрию или офтальмологию через систему ЕМИАС. Для этого пациент готовится к госпитализации, назначается определенный день и время, пациент приезжает в наше подразделение в Запрудню и лечится», — пояснил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Попасть на лечение в Запрудненское подразделение можно по направлению любого специалиста в поликлинике по месту жительства.



