Жители Дубны смогут бесплатно проверить здоровье на выездной акции 16 июля

Жители Дубны смогут бесплатно проверить состояние здоровья рядом с домом в рамках выездной профилактической акции. В среду, 16 июля, мобильные медицинские комплексы Дубненской больницы будут работать в сквере за торговым центром «Терминал».

С 17:00 до 19:30, где все желающие смогут пройти ряд обследований без предварительной записи.

В мобильном центре здоровья посетителям предложат комплекс экспресс-диагностики. Специалисты оценят состояние дыхательной системы, проведут биоимпедансометрию для определения соотношения мышечной, жировой массы и жидкости в организме, а также выполнят денситометрию, позволяющую оценить плотность костной ткани и определить риск развития остеопороза и переломов.

Кроме того, можно будет измерить внутриглазное давление для раннего выявления возможных признаков глаукомы.

На площадке также будут работать два мобильных диагностических комплекса, где все желающие смогут пройти флюорографию. Для женщин старше 40 лет организуют маммографическое обследование. По итогам диагностики терапевт проведет консультации, ответит на вопросы пациентов и даст индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья.

«Медицинские специалисты городской больницы ждут всех желающих! Мы предлагаем пройти важные обследования без записи и очередей. Ранняя диагностика — залог долгой и активной жизни. Приходите сами и приводите своих близких», — подчеркнул главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Результаты всех обследований будут доступны в личном кабинете на региональном портале «Здоровье». При необходимости обсудить их с врачом можно будет в формате телемедицинской консультации, записавшись через портал.