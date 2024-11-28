Жители других регионов смогут сопровождать близких на реабилитации «Ясенках»

Родственники участников СВО, которые не проживают в Подмосковье, смогут сопровождать бойцов во время реабилитации в центре «Ясенки». Такой закон приняли на 99-м заседании Мособлдуме.

В прошлом году Мособлдума приняла закон, по которому участники СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в центре «Ясенки». По словам председателя ведомства Игоря Брынцалова, для бойцов разработали уникальные программы и закупили современное оборудование.

«В „Ясенках“ уже прошли реабилитацию порядка 300 бойцов. У каждого из ребят состояние заметно улучшилось, а кто-то буквально встал на ноги. Здесь также развёрнут центр проката технических средств реабилитации», — добавил он.

Многие высказывали желание, чтобы во время реабилитации с ними могли находиться их близкие. В результате приняли закон, по которому один из родственников может сопровождать бойца, имеющего первую группу инвалидности. При этом он должен постоянно проживать в Подмосковье.

«Мы получили запросы от наших ребят, чтобы с ними могли также находиться и родственники, которые не являются жителями региона. Соответствующие изменения мы сегодня внесли в наше законодательство», — пояснил Брынцалов.

В думе добавили, что вдовы погибших смогут пройти курс социального обслуживания реабилитации в «Литвиново» вместе с детьми.