Жители Донбасса примут участие в образовательной программе в Солнечногорске

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области приехали в Солнечногорск для участия в образовательной программе «Маяки победы». Некоторые блоки проекта посвятят памяти подвигов воинов и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Программу проводят в мастерской управления «Сенеж». Она объединяет 80 молодых лидеров из Донбасса и Новороссии.

Сейчас проходит первый этап восьмимесячного цикла, целью которого станет развитие исторических территорий и создание кадрового резерва среди молодежи. Управленцы нового поколения будут проходить интенсивное обучение, знакомиться с передовыми методиками и осваивать работу искусственного интеллекта.