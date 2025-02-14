Жители Донбасса примут участие в образовательной программе в Солнечногорске

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области приехали в Солнечногорск для участия в образовательной программе «Маяки победы». Некоторые блоки проекта посвятят памяти подвигов воинов и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Программу проводят в мастерской управления «Сенеж». Она объединяет 80 молодых лидеров из Донбасса и Новороссии.
Сейчас проходит первый этап восьмимесячного цикла, целью которого станет развитие исторических территорий и создание кадрового резерва среди молодежи. Управленцы нового поколения будут проходить интенсивное обучение, знакомиться с передовыми методиками и осваивать работу искусственного интеллекта.
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