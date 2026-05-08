Жители Домодедова почтили память ветеранов
Сегодня в городском округе Домодедово на площади 30-летия Победы жители и волонтеры собрались, чтобы отдать дань уважения ветеранам всех войн. Акция «Лучи Победы» прошла несмотря на непогоду.
Неравнодушные граждане разных возрастов объединились ради общего дела. На протяжении почти 40 минут участники зажигали 500 свечей при помощи спичек и зажигалок.
Несколько дней шла подготовка к акции: волонтеры выбирали изображение для композиции и репетировали расстановку свечей. В итоге получилась композиция в виде Знамени Победы.
Текст, фото, видео: Эдуард Стратонов.
