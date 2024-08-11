Жители Домодедова отправят гуманитарную помощь в Курскую область

В Домодедове продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области. Жители приносят одежду, продукты питания, медикаменты и бытовую технику.

Женский совет микрорайона Южный закупили детское питание, таблетки, мыло и подгузники и привезли в Общественную палату Домодедова. Гуманитарную помощь отправят в ближайшее время.

«Многие люди выразили готовность помочь и поддержать пострадавших, поступает много звонков. На данный момент уже привезли бинты и пластыри, средства личной гигиены, одноразовую посуду и продукты питания. Также со мной связался домодедовский бизнесмен, который доставит в общественную палату четыре холодильника, чтобы врачи могли разместить в них лекарства, а пострадавшие — скоропортящиеся продукты. Также неравнодушные жители привезли очень много школьных принадлежностей от рюкзаков до ластиков, ведь скоро начнется учебный год. Все это понадобится школьникам», — рассказала ответственный секретарь Общественной палаты городского округа Домодедово Надежда Щеглова.

Пункты сбора работают в Домодедове в молодежных центрах «Победа» и «Интеграл», в «Центре военно-патриотического воспитания» и в Общественной палате на Каширском шоссе.

Напомним, из Домодедово за семьями отправили 15 автобусов и машины скорой помощи. Пострадавших заселят в пункты временного размещения в Клину, Подольске и Пушкино.

Сбор гуманитарной помощи организовали «Волонтеры Подмосковья». Их работу координирует Министерство информации и молодежной политики области.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно им сейчас нужно больше всего. Мы сформировали перечень самого необходимого. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре „Доброго дела“ отправится в Курск», — прокомментировала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

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