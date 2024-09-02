Жители дома № 7 на улице Чкалова в Лобне победили в конкурсе «Уютный двор»

Итоги окружного конкурса «Уютный двор» подвели в Лобне. Лучшей признали территорию у дома № 7 по улице Чкалова.

Победителем окружного конкурса стали жители дома № 7 на улице Чкалова. Подарком стала установка новых скамеек рядом с палисадником.

Второе место заняли жители дома № 4 на улице Аэропортовская. Им подарили новые качели на детскую площадку. Жители дома № 7 на Спортивной улице получили третье место. Здесь дополнили игровую зону качелей на пружинке.

После подведения итогов конкурса дворы-победители посетила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«В весенне-летний сезон, совершая утренние обходы и встречаясь с жителями в их дворах, мы увидели, с какой заботой многие относятся к придомовой территории. Своими руками обустраивают клумбы, высаживают цветы и кустарники — вносят вклад в благоустройство нашего города. Было принято решение отметить их труд и провести конкурс. Выбрать лучших было сложно», — прокомментировала Анна Кротова.

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