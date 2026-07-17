Жители Дмитровского Погоста оценили работу мобильного маммографа

В селе Дмитровский Погост Шатурского округа работал мобильный маммограф. Сельчанки и жительницы соседних деревень 16 и 17 июля смогли пройти обследование. Для людей из отдаленных поселков такие выездные кабинеты особенно важны, ведь они помогают сберечь время и силы.

Лаборант делает снимки прямо на месте, а затем отправляет их врачам для описания. Готовые результаты пациентки получат в свои личные кабинеты на портале Госуслуг.

Лаборант Ирина Черепанова рассказала о передвижном комплексе. Это современная и комфортабельная машина с новейшим оборудованием. Внутри есть раздевалка и санузел, холодильник, а кондиционер спасает от жары летом и работает как обогреватель зимой.

В день мобильный кабинет принимает не меньше 20 человек. За два дня в Дмитровском Погосте обследование прошли около 40 женщин. Все они записались на прием заранее.

Местная жительница Марина Соколова поделилась своими впечатлениями. Она отметила доступность такой выездной медицины. Теперь не нужно ехать далеко в районную больницу. Обследование проходит строго по записи и без очередей. Пациентки также поблагодарили лаборанта за чуткость и внимание.