Жители Дмитрова сыграют с командой профессиональных футболистов 5 июля

Сборная Дмитрова сыграет с командой звезд российского футбола 5 июля. Встреча пройдет на стадионе «Локомотив». Начало матча запланировано на 12:00. Об этом сообщили в подмосковном Министерстве спорта.

С составе «Легенд футбола» впервые сыграет трехкратный чемпион России, обладатель двух Кубков России, двукратный обладатель звания «Вратарь года» Руслан Нигматуллин. Также среди мастеров выступят Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Вязьмикин. Бессменный наставник команды — трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны как тренер Валерий Гладилин.

Комментировать схватку приедут профессиональные комментаторы Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Перед началом игры «Легенды футбола» проведут мастер-классы для подрастающих спортсменов. На площадке будут работать интерактивные развлечения для всех гостей и тематические зоны с футбольными аттракционами, в конце среди присутствующих разыграют призы. Активности начнут работать с 11:00.

​В ведомстве напомнили, что матч пройдет в рамках четвертого летнего сезона проекта «Выходи во двор». За это время сборная профессионалов встретилась в схватках с любительскими командами Подмосковья более 40 раз.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».