Жители Дмитрова стали призерами областного чемпионата по профмастерству

В Московской области завершился XI чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2025». Среди победителей и призеров соревнований оказались жители Дмитровского округа — ветераны специальной военной операции Владимир Соколов и Николай Лобанов, активные участники Фонда «Защитники Отечества».

Николай Лобанов занял второе место в компетенции «Слесарное дело», а Владимир Соколов стал бронзовым призёром в номинации «Сварочные технологии» в категории «Специалисты». Их достижения подтверждают высокий уровень профессиональной подготовки и силу духа.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что этот чемпионат — не просто конкурс, а важная социальная инициатива, которая помогает людям с особенностями здоровья раскрывать свои таланты, укреплять уверенность в себе и находить поддержку.

«Он позволяет людям с особенностями здоровья не только совершенствовать профессиональные навыки, но и обрести уверенность в своих силах, найти новых друзей и единомышленников. Особенно ценно видеть среди участников наших ветеранов, которые, несмотря ни на что, продолжают развиваться и добиваться успехов», — подчеркнул он.

Чемпионат «Абилимпикс» ежегодно становится значимой платформой для профессионального роста и социальной адаптации. Участие в нем открывает перед участниками новые горизонты трудоустройства и карьерного развития. Успехи дмитровчан служат ярким доказательством того, что упорство и мастерство помогают преодолевать любые жизненные преграды.