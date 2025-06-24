Жители Дмитрова создали 16 клумб к 80-летию Великой Победы

Фестиваль под названием «Цветы Победы» начался в городе 6 июня. Представители учреждений, организаций и предприятий Дмитровского округа создавали уникальные цветочные композиции.

Традицию проведения праздника цветов возродили по многочисленным просьбам жителей муниципалитета. Горожане создали в честь Великой Победы 16 клумб, которые украсили улицу Профессиональную напротив Ледового дворца и сквер у храма Георгия Победоносца у вокзала.

Итоги конкурса планировали подвести 20 июня. В этот день представители общественности вместе с депутатом Государственной думы Ириной Родниной осмотрели все цветочные композиции и предложили отложить выбор победителя.

«Оценивать конкурсные работы должно не жюри. Фестиваль цветов был возрожден по просьбе жителей, поэтому и выбрать самую красивую клумбу должны тоже они», — сказала Ирина Роднина.

Депутат отметила, что каждая композиция рассказывает свою историю, несет в себе память о Великой Отечественной войне и гордость за свой народ и за город воинской славы Дмитров.