Жители Дмитрова смогут вакцинироваться от гриппа в 9 прививочных пунктах

Жителей Дмитрова пригласили сделать прививку против гриппа. Им напомнили о важности вакцинации осенью.

Прививочная кампания стартовала в Дмитровском городском округе с 26 августа. Жители могут сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Для проведения вакцинации используют современные и безопасные отечественные препараты. Один из пунктов круглосуточно работает в приемном отделении хирургического корпуса Дмитровской больницы. Запись не требуется.

Также вакцинироваться можно в консультативно-диагностическом центре, во взрослой поликлинике в Яхроме, поликлинике в поселке Деденево, а также в поселках Некрасовский, Икша, Новосиньково и селе Рогачево.

С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед вакцинацией важно проконсультироваться с врачом и избегать контактов с больными людьми и не посещать места массового скопления людей.

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