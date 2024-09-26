Жители Дмитрова смогут привиться от гриппа в мобильном пункте вакцинации

Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции продолжается в Дмитровском городском округе. Прививки теперь можно сделать не только в медицинских учреждениях, но и в мобильном пункте.

Для удобства горожан мобильный пункт вакцинации открыт около здания железнодорожного вокзала. Перед прививкой медицинский работник осмотрит пациента, а после выдаст сертификат о вакцинации и рекомендации. Пункт работает с 16:00 до 20:00 в будние дни. Желающим привиться нужно взять с собой паспорт и полис Обязательного медицинского страхования.

Жители Дмитрова также имеют возможность бесплатно вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции в поликлиниках по месту прикрепления.

Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ольга Беляева рассказала, что для прививок в Дмитровской больнице используют современные и безопасные отечественные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

Она напомнила, что грипп может вызвать серьезные осложнения и привести к пневмонии, менингиту и другим тяжелым заболеваниям. Самым надежным способом избежать опасных последствий является вакцинация, подчеркнула Ольга Беляева.

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