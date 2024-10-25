Жители Дмитрова проголосовали за запрет на подъезд машин к школе № 9

Встреча представителей администрации Дмитровского городского округа с жителями прошла в школе № 9. На собрании обсудили итоги голосования об организации одностороннего проезда около школы № 9, детсада № 19 и дома № 4 по улице Маркова.

Инициатива организовать одностороннее движение от аллеи Славы на улицу Профессиональную поступила от Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ считают, что это необходимо для безопасности юных горожан, а также для устранения утренних пробок.

В голосовании участвовали более 350 жителей, подавляющее большинство которых поддержали сохранение запрета на подъезд автомобилей к школе со стороны аллеи Славы.

В настоящее время работники учреждения «ЖКХ и благоустройство» начали замену асфальта возле школы № 9 и детского сада № 19. Также идут работы по устройству водоотвода с парковки и нового пешеходного тротуара, который соединит детский сад и школу.

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