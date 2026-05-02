Жители Дмитрова приняли участие в субботнике

Более 1,5 тысячи жителей Дмитровского округа вышли на субботник. В их числе — сотрудники местной администрации, бюджетных учреждений, управляющих компаний, депутаты и активисты.

Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков отметил, что жители работали во всех городах и поселках в едином порыве. Всего было организовано 22 локации. Например, в парке Лямина жители убрали сухие ветки и мусор.

Грабли шуршат по сухой листве, воздух пахнет весной. В Дмитровском округе больше полутора тысяч человек вышли на субботник, чтобы сделать свой город чище. Поддержать их начинание решил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Вахтанг Кордзахия.

Жительница Дмитровского округа Наталья рассказала, что их коллектив вышел на субботник в полном составе, потому что совместная работа сближает и помогает наводить порядок. Парк пришли убирать не только взрослые, но и дети. Самой юной участнице субботника — Пелагее — всего шесть лет. Она пришла с бабушкой помочь сделать парк красивее.

Как отметили организаторы субботника, настроение у всех отличное. С уборкой в парке справились быстро. Чистоту жители навели и около Инженерного пруда: убрали листву и мусор. Среди участников были и те, кто приходит на субботник уже не первый год.

Жительница Дмитровского округа Виктория сказала, что ежегодно принимает участие в субботниках, потому что важно подавать пример окружающим и чтобы люди не мусорили.

В Центре зимних видов спорта спортсмены и сотрудники не просто убрали территорию, но и высадили целых 2000 маленьких сосен. Среди них была и «секретная» — ее посадила юная жительница округа Майя вместе с папой, чтобы об этом месте знали только они.

Субботник — одна из самых добрых традиций Дмитровского округа. Она объединяет людей разных поколений и взглядов в одном желании: сделать место, где все живут, чище, лучше и красивее.