Жители Дмитрова озвучили предложения по улучшению территории

Начальник территориального отдела № 8 Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Подмосковья Дмитрий Гаврилов провел прием населения в администрации муниципалитета. Жители Дмитрова подняли на встрече ряд вопросов, касающихся благоустройства территорий и экологии.

Жительница микрорайона ДЗФС попросила включить лифты в новостройке, которые не работают уже месяц, из-за чего невозможно перевезти мебель и технику на верхние этажи. Дмитрий Гаврилов пообещал, что специалисты установят причину и примут меры для восстановления работы лифтов.

Еще один житель микрорайона Молодежный пожаловался на состояние пешеходной дороги между домами 30 и 34 по Березовой улице. Он рассказал, что из-за завышения грунта при строительстве торговых точек начинается подтопление во время осадков и таяния снега. Кроме того, в речку Хамилову сливают нечистоты.

Начальник территориального отдела ответил, что передаст информацию о сливе нечистот в областное Министерство экологи, чтобы его сотрудники установили виновных. Вопрос подтопления будет решаться на уровне администрации округа, а чистоту участка тротуара проверят в течение суток и, если нарушения подтвердятся, коммунальные службы устранят недочеты.

Все прозвучавшие на приеме обращения жителей взяты в работу — заявители получат ответы в установленные сроки.

«Наша задача — обеспечить комфортное проживание жителей округа, мы активно работаем в этом направлении», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.