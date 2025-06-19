Жители Дмитрова оценили работы по рекультивации полигона «Непейно»

Начальник отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского муниципального округа Святослав Дворников ознакомил группу активных жителей с этапами масштабной работы по рекультивации полигона «Непейно». Там создали систему сбора и очистки фильтрата и систему обезвреживания свалочного газа.

Полигон «Непейно» принимал отходы в течение 45 лет. В 2019 году при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева его закрыли. Остались свыше 12 гектаров загрязненной территории и около 1,7 миллиона кубометров отходов.

Рекультивацию полигона «Непейно» проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Технический этап завершился в 2024 году, на смену ему пришел биологический. На полигоне создали системы сбора и очистки фильтрата, а также активную систему удаления и обезвреживания свалочного газа. Жителям рассказали о всех процессах, которые сейчас происходят в «Непейно».

«Мы превращаем бывшую свалку в чистую территорию. Это важно для экологии и здоровья наших жителей. Работа идет по плану», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Рекультивация положительно влияет на экологическую обстановку в Дмитровском округе, особенно в населенных пунктах Непейно, Орудьево, Шелепино, Прудцы и Рыбное.