Жители деревни Зубцово Богородского округа провели субботник возле библиотеки

На территории библиотеки в деревне Зубцово Богородского округа состоялся субботник, в котором приняли участие депутаты, волонтеры и местные жители. Это уже не первая акция по наведению порядка вокруг здания.

Библиотека, которой исполнилось 127 лет, находится на стадии ремонта. Работы по восстановлению начались два года назад и включают укрепление фундамента, обновление кровли, монтаж систем электроснабжения и установку новых окон.

Во время субботника жители спилили старые деревья, собрали мусор и выровняли землю для высадки новых растений и создания цветников. Также жители подняли вопрос о возможности установки скамеек и фонарей, чтобы сделать библиотеку более доступной и комфортной для всех.

Местные жители продолжают вносить свой вклад в благоустройство библиотеки, создавая пространство для культурного общения и отдыха.

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