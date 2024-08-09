Жители деревни Зубцово Богородского округа провели субботник возле библиотеки

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

На территории библиотеки в деревне Зубцово Богородского округа состоялся субботник, в котором приняли участие депутаты, волонтеры и местные жители. Это уже не первая акция по наведению порядка вокруг здания.

Библиотека, которой исполнилось 127 лет, находится на стадии ремонта. Работы по восстановлению начались два года назад и включают укрепление фундамента, обновление кровли, монтаж систем электроснабжения и установку новых окон.

Во время субботника жители спилили старые деревья, собрали мусор и выровняли землю для высадки новых растений и создания цветников. Также жители подняли вопрос о возможности установки скамеек и фонарей, чтобы сделать библиотеку более доступной и комфортной для всех.

Местные жители продолжают вносить свой вклад в благоустройство библиотеки, создавая пространство для культурного общения и отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больше сказка, чем реальность. О чем новый российский сериал «Игры»

«Обещал сломать шею и вывезти в лес». Охранник ТЦ в Щелкове чуть не задушил ребенка

Фейк: в России объявят новую волну мобилизации

Эскалации не видят. Как и почему США оценили атаку ВСУ на Курскую область

Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте