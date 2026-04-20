Жители деревни Носырево могут стать свидетелями возрождения леса

В Павлово-Посадском городском округе, в деревне Носырево, местные жители имеют уникальную возможность каждый день гулять по лесу, который находится буквально за порогом их домов. Здесь, рядом с дорогой, можно увидеть невысокие сосны, посаженные более девяти лет назад. Сейчас эти деревья чуть выше человеческого роста, а с другой стороны дороги растут совсем маленькие елки, которым меньше пяти лет.

За состоянием молодых деревьев регулярно следят лесники. Первые семь лет они проводят агротехнические уходы: удаляют нежелательную растительность, которая мешает росту саженцев. В местах, где были проведены санитарные рубки, потом высаживают новые деревья.

Два раза в год, весной и осенью, проходит акция по обновлению леса. На один гектар земли высаживают около 3800 саженцев, но не все из них приживутся. Некоторые не выдержат погодных условий, других съедят лоси. До состояния полноценного дерева дорастут чуть больше 2000 сосен.

В этом году акция «Сад памяти» рядом с Зеленоградом пройдет в начале мая. Присоединиться к ней может любой желающий.