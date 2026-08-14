Жители деревни Юркино смогут пройти бесплатное медобследование 15 августа

Жители деревни Юркино в Талдомском округе смогут бесплатно пройти комплексное обследование без предварительной записи. Мобильный медицинский комплекс будет работать 15 августа с 10:00 до 14:00 в парке возле Дома культуры.

Специалисты измерят уровень глюкозы в крови, артериальное и внутриглазное давление, снимут электрокардиограмму. В программу также входят оценка состава тела и водного баланса, измерение роста, веса и индекса массы тела, а также анкетирование для выявления риска хронических заболеваний.

После обследования посетителей проконсультирует терапевт. Если потребуется дополнительная диагностика, врач направит пациента в поликлинику.

«Вместе с командой специалистов нашей больницы мы приглашаем жителей в субботний выходной проверить здоровье в парке. Это быстро, удобно и действительно важно. Это первый шаг к долгой и активной жизни. Приходите сами и приводите своих близких!», — отметила заведующая поликлиникой в Талдоме Светлана Снаренкова.

Пройти диспансеризацию можно и в поликлинике, а обсудить ее результаты — во время телемедицинской консультации. Запись доступна через чат-бот «Денис»в «Максе», портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье» и контакт-центр 122.