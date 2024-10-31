Жители деревни Большое Буньково Богородского округа получили снегоуборщик

Администрация Богородского округа, в преддверии зимы, самым активным местным жителям вручила снегоуборочную машину. Хоккейная коробка в деревне, насчитывающей более четырех тысяч жителей, становится главным местом притяжения в зимний период.

Ранее жители самостоятельно содержали хоккейную площадку в порядке, но работа по расчистке снега вручную была нелегкой. Снегоуборщик стал настоящим подарком, который значительно облегчит подготовку катка к играм.

Теперь местные жители готовы к любой погоде, и снег им не страшен. Быстро почистить площадку для игры стало проще простого. Жители выразили благодарность руководству территориального управления «Буньково» за столь нужный и полезный подарок, который позволит наслаждаться зимними развлечениями без лишних хлопот.

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