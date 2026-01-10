Жители деревень Можайского округа начали расчищать улицы после метели

В поселке дома отдыха «Красный Стан» после просьбы в общем чате на улицы вышли взрослые и дети. Они расчистили разворотную площадку для маршрутки, а затем принялись откапывать личные автомобили. Об этом рассказала местная жительница Лариса Безина.

Активисты из деревни Рыльково своими силами расчистили подъездную дорогу Отяково-Рыльково. Позже коммунальные службы закрепили этот результат.

Староста деревни Красноиншино Иван Морозов сообщил, что у него двое человек на тракторах поехали на помощь. Один — в Троицу, а второй — в Кубаревку.

Жители округа готовы прийти на помощь соседям и своей деревне. Они помогают расчищать парковки и дворы.

Работы в Можайском округе являются частью масштабной операции в Подмосковье. Вчера, 9 января, на дороги вышли более 600 единиц техники. По прогнозам, из-за циклона «Фрэнсис» в области может выпасть около 30 сантиметров снега.