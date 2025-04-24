Жители Черноголовки проголосуют за объекты благоустройства

Жители наукограда получили возможность внести свой вклад в преображение округа и определить, какие городские объекты будут благоустроены в ближайшее время. В Подмосковье 21 апреля стартовало масштабное онлайн-голосование по выбору территорий, которые будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды», реализуемую в рамках федерального проекта.
Голосование позволит выбрать наиболее значимые и востребованные общественные пространства, которые будут реконструированы в ближайшее время.
В Черноголовке в голосовании участвуют две территории: Спортивный бульвар и пересечение проезда Строителей и Институтского проспекта — пешеходная зона, прилегающая к Институтскому проспекту, 7а, а также площадь возле поликлиники.
Принять участие в голосовании может каждый житель округа, достигший 14 лет. Для этого необходимо перейти на сайт и отдать свой голос за один из предложенных объектов.
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