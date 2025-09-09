Жители черноголовки примут участие во всероссийской контрольной

Жители округа получили возможность проверить свои знания в области естественных и точных наук, приняв участие во всероссийской акции «Выходи решать». Масштабный образовательный проект охватывает всю территорию России и направлен на популяризацию науки и повышение интереса к математике, физике, информатике и биологии.

Участникам контрольной предстоит решить задачи, охватывающие основные темы школьной программы по математике, физике, информатике и биологии. Как отмечают организаторы, уровень сложности заданий соответствует программе восьмого и девятого классов.

Контрольная пройдет в период с 28 сентября по 5 октября. Проверить свои знания можно в онлайн-формате, перейдя по ссылке, или же лично, посетив пункт очной сдачи контрольной, расположенный по адресу: улица Центральная, 10а. Пункт очной сдачи будет открыт с 29 сентября по 3 октября с 11:00 до 16:00.