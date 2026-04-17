Жители Черноголовки оценили удобство единого платежного документа

Формат единого платежного документа за ЖКУ активно внедряется во всех муниципалитетах Московской области. Не стал исключением и городской округ Черноголовка.

Оплата коммунальных услуг — регулярная рутина для каждого человека. Но иногда случается так, что бумажные квитанции теряются, мнутся или не доходят до получателя. Для жителей Подмосковья нашли решение — электронный единый платежный документ. Чтобы его получить, достаточно пройти на региональный портал Госуслуг, войти в свою учетную запись, выбрать кнопку «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие.

«Я перешла на электронный платежный документ, потому что это очень удобно, квитанции всегда приходят вовремя в личный кабинет, что называется, всегда под рукой, в отличие от почтовой копии, которая может прийти или не прийти. И, конечно, это защита от мошенников», — отметила жительница Черноголовки Татьяна Спиридонова.

Одно из главных преимуществ системы — никаких комиссий за оплату ЖКХ. Передача показаний приборов учета делается всего за пару кликов.

«Раньше я получала бумажные платежки, сохраняла их на всякий случай, теперь я перешла на электронный формат, это намного удобнее. Все хранится в личном кабинете — и счета, и квитанции, можно зайти и скачать в любое время, за любой период. Оплачивать так же легко и просто, либо в личном кабинете „МособлЕИРЦ“, либо на региональном портале Госуслуг», — рассказала еще одна жительница округа Анастасия Гурьянова.