Жители Чепелева прошли диспансеризацию в выездном пункте
Встреча в формате выездной администрации прошла в Чепелево. Жители могли напрямую обратиться к представителям администрации, а также пройти диспансеризацию в выездном пункте.
Впервые параллельно с приемом граждан проходила диспансеризация. Жители могли пройти первичный осмотр, ЭКГ, получить женскую консультацию. Несколько врачей проводили обследование пациентов в специально оборудованном автобусе.
Само мероприятие посетило 86 жителей. Всего поступило более 110 обращений по разным темам. Вопросы касались состояния многоквартирных домов и ремонта дорог, освещения, ситуацией, связанной с бродячими животными и организацией дополнительных контейнерных площадок.
Важной темой стала модернизация электроснабжения в Чехове.
«У нас завершены реконструкция и строительство новых кабельных линий в количестве семи штук, более 10 километров. Что позволит улучшить электроснабжение Нового быта, Пронино, Еськино, Высоково, Стремилово, Бегичево, Леоново, Скурыгино, Ходаево, Бегичево, Венюково и Чепелево», — прокомментировала заместитель начальника района электрических сетей «Россети» Чехова Елена Клименко.
Глава муниципалитета пояснил, что в округе проходит самая масштабная в регионе программа. Она обеспечит бесперебойное электроснабжения во всех частях округа. 66 работ уже выполнено из запланированных 155.
«Все работы идут на два года. Что сейчас сделано — это первый этап. А будущий год — это как раз и закольцовка, и питающий центр — это как раз позволит нам уйти от части проблем таких масштабных», — сказал глава Чехова Михаил Собакин.
Часть ответов на другие вопросы жителям дали сразу. Остальные вопросы специалисты взяли в работу.
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