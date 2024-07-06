Жители Чепелева прошли диспансеризацию в выездном пункте

Встреча в формате выездной администрации прошла в Чепелево. Жители могли напрямую обратиться к представителям администрации, а также пройти диспансеризацию в выездном пункте.

«У нас завершены реконструкция и строительство новых кабельных линий в количестве семи штук, более 10 километров. Что позволит улучшить электроснабжение Нового быта, Пронино, Еськино, Высоково, Стремилово, Бегичево, Леоново, Скурыгино, Ходаево, Бегичево, Венюково и Чепелево», — прокомментировала заместитель начальника района электрических сетей «Россети» Чехова Елена Клименко.

Само мероприятие посетило 86 жителей. Всего поступило более 110 обращений по разным темам. Вопросы касались состояния многоквартирных домов и ремонта дорог, освещения, ситуацией, связанной с бродячими животными и организацией дополнительных контейнерных площадок.

Глава муниципалитета пояснил, что в округе проходит самая масштабная в регионе программа. Она обеспечит бесперебойное электроснабжения во всех частях округа. 66 работ уже выполнено из запланированных 155.

«Все работы идут на два года. Что сейчас сделано — это первый этап. А будущий год — это как раз и закольцовка, и питающий центр — это как раз позволит нам уйти от части проблем таких масштабных», — сказал глава Чехова Михаил Собакин.

Часть ответов на другие вопросы жителям дали сразу. Остальные вопросы специалисты взяли в работу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».