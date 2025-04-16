Жители Чехова выступят с военными песнями на концерте ко Дню Победы

Дворец культуры «Дружба» проводит конкурс «Великие песни Великой Победы» для жителей и гостей Подмосковья. По итогам определят участников праздничного концерта.

В рамках торжественной программы, посвященной 80-летию Великой Победы, 9 мая на мероприятиях будут звучать песни военных лет. Всех желающих приглашают пройти конкурс «Великие песни Великой Победы», чтобы выступить на центральных площадках округа.

Как отмечают организаторы, в годы Великой Отечественной войны песни помогали солдатам выжить, вдохновляли их на службу во имя всеобщей Победы».

Заявки принимают в онлайн-формате до 30 апреля. Участникам предстоит записать видео собственного исполнения песни о войне или послевоенном времени и отправить его на электронный адрес Дворца культуры «Дружба». В письме нужно указать контактный телефон, полное имя и возраст. К расмотрению принимаются заявки лиц старше 16 лет