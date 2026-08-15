Жители Чехова выбрали объекты для благоустройства через Народную программу

В Чехове продолжается сбор наказов жителей для формирования новой Народной программы «Единой России» на ближайшие пять лет, в которую по Московской области уже поступило почти 600 тысяч предложений. За предыдущие пять лет муниципалитет значительно преобразился: благоустроено 35 дворовых территорий, обустроено 73 «народные тропы», 21 тротуар и 11 парковок, а также проложено более 122 километров новых линий освещения.