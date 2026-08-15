Жители Чехова выбрали объекты для благоустройства через Народную программу
В Чехове продолжается сбор наказов жителей для формирования новой Народной программы «Единой России» на ближайшие пять лет, в которую по Московской области уже поступило почти 600 тысяч предложений. За предыдущие пять лет муниципалитет значительно преобразился: благоустроено 35 дворовых территорий, обустроено 73 «народные тропы», 21 тротуар и 11 парковок, а также проложено более 122 километров новых линий освещения.
Депутат Государственной Думы Александр Коган отметил, что большая часть предложений от жителей поступает через общественные приемные партии. В Чехове на встречах с горожанами часто поднимается вопрос о капитальном ремонте Дома культуры «Меридиан». Эта тема уже вошла в число обсуждаемых инициатив.
Жители активно направляют конкретные предложения по улучшению инфраструктуры. Например, Анастасия Багратион обратила внимание на состояние детской площадки во дворе дома № 22 на улице Полиграфистов, где оборудование пришло в негодность, элементы шатаются, а качели отсутствуют. Она подала наказ в Народную программу, чтобы привести площадку в порядок.
Подать свои предложения жители Чехова могут через сайт естьрезультат.рф, в общественной приемной «Единой России» или по телефону горячей линии. Все обращения систематизируются: выделяются повторяющиеся проблемы, оценивается их приоритетность, при необходимости привлекаются эксперты. На основе этого анализа формируется пятилетний план работы по развитию округа.