Жители Чехова выбрали для благоустройства Бульвар воинской славы

С 12 апреля по 12 июня проходило народное голосование за объекты благоустройства в Чехове. Жители муниципального округа выбирали между Бульваром воинской славы и «Березовой рощей».

По результатам голосования вперед вырвался Бульвар воинской славы. Его выбрали почти 12 тысяч местных жителей. Всего в голосовании приняли участие более 13,5 тысячи человек.

Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит по инициативе президента с 2017 года на базе партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Это одно из ключевых направлений Народной программы.

«Каждый год мы проводим это голосование вместе с Минстроем, и жители Чехова неизменно доказывают, что им не все равно, каким будет их город. Спасибо каждому, кто нашел время и отдал свой голос! Вместе мы делаем Чехов лучше!», — отметил глава округа Михаил Собакин.