Жители Чехова выберут территории для благоустройства

В Чехове стартовало онлайн-голосование за территории, которые приведут в порядок по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Жителям старше 14 лет на выбор предложили две городские локации.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор можно на портале «Госуслуги». Многие горожане уже определились с приоритетами.

Местный житель Илья Коротких отдал голос за бульвар Воинской Славы.

«Я очень рад, что в нашем округе появилась возможность голосовать за культурность, за опрятность, красоту столь важных и памятных мест», — сказал он.

Марина Щербакова выбрала «Березовую аллею».

«Во-первых, у меня квартира на Полиграфе, мне близко там гулять. А во-вторых, это место давно требовало внимания. Оно очень востребовано для отдыха — и мам с детьми, и пожилых людей», — пояснила женщина.

Глава округа Чехов Михаил Собакин напомнил, что муниципалитет участвует в программе с 2018 года.

«В прошлом году мы реализовали сквер Чехова. Это одна из точек притяжения для наших жителей. Призываю всех неравнодушных проявить социальную инициативу и отдать голос за ту территорию, которую они хотели бы украсить в ближайшем будущем», — обратился он к горожанам.

Депутат Госдумы Александр Коган отметил, что на благоустройство выделяют не только региональные, но и федеральные деньги.

«Надо голосовать, надо обязательно участвовать в этом. Чем больше голосов будет набрано, тем больше средств выделят на территории», — подчеркнул он.