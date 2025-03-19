Жители Чехова выберут проект благоустройства набережной реки Теребенка

В Чехове стартовал опрос, посвященный благоустройству набережной Теребенки. Жители муниципалитета могут внести свои предложения в рамках подготовки к всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды.

В этом году Чехов в четвертый раз примет участие в конкурсе, организованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, который направлен на развитие малых городов и исторических поселений.

Во время реализации предыдущих этапов конкурса была успешно обустроена центральная часть набережной — пруд, расположенный напротив стадиона «Химик». В настоящее время продолжается строительство второго участка — пруда вдоль домов № 39-43 по улице Береговая. В 2024 году проект благоустройства третьего участка набережной, находящегося рядом с улицей Дружбы, был представлен на конкурс, однако не смог занять призовое место. В 2025 году проектная команда планирует доработать заявку для повторного участия.

Для улучшения проекта жители Чехова могут принять участие в опросе, в котором представлены проектные предложения прошлого года и их визуализации. В соответствии с запросами жителей эти предложения могут быть скорректированы.

Заполнение анкеты занимает около 10 минут. Опрос продлится до 6 апреля этого года.