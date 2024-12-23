Жители Чехова встретили Деда Мороза и Снегурочку

Под радостные крики детей в украшенных санях и со своей главной помощницей приехал в Чехов зимний волшебник. Встречи с ним малыши ждали целый год.

Предпоследние выходные уходящего года жители Чехова отметили ярко. Для них была организована веселая праздничная программа, выступления творческих коллективов округа, угощения и пожелания от Деда Мороза.

На праздник горожане пришли целыми семьями. Помимо основного мероприятия на Советской площади, для юных жителей Чехова подготовили активности и в одном из торговых центров округа. Дети от пяти до 12 лет своими руками смогли сделать подарки.

«Каждый год по инициативе регионального отделения партии „Единая Россия“ проводятся такие мероприятия, как мастерская Деда Мороза. Практически весь декабрь они будут функционировать как на базе общественной приемной, так и в торговых центрах», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии Константин Безрукавый.

Жители города теперь точно готовы к встрече Нового Года. Приподнятое настроение, загаданные желания и подарки, сделанные своим руками, приблизили праздник еще больше.