Жители Чехова внесли наказы в новую Народную программу

На сегодняшний день Подмосковье входит в число самых привлекательных регионов для жизни. Депутат Государственной Думы Александр Коган отметил: «Сегодня мы видим, как меняются наши города, как появляются новые возможности для детей, молодежи и старшего поколения. Это значит, что Народная программа работает. И мы обязательно продолжим эту работу. В Южном Подмосковье уже собрано более 12 тысяч наказов в новую программу, значит, впереди еще много задач и новых проектов».

В Чехове удалось достичь значительных результатов в экономике, медицине, образовании. В округе работают 12 крупных промышленных предприятий и более 7 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. За пять лет число предпринимателей выросло почти на полторы тысячи, появилось свыше 6 тысяч новых рабочих мест. В Чеховской больнице и в здании бывшего военного госпиталя сделали капитальный ремонт, обновили амбулаторию в Любучанах и открыли фельдшерско-акушерский пункт в селе Молоди. Построили детскую поликлинику на улице Мира, а в Венюкове заработал «Центр здоровья». Уже 120 тысяч жителей получили консультацию удаленно.

Депутат Алексей Баготов подчеркнул: «Сфера образования развивается как стратегическое направление. По программам „Образование“ и „Цифровое Подмосковье“ школы постепенно оснащают современной техникой и цифровыми сервисами. Например, уже работает „ассистент преподавателя“ на основе ИИ — им пользуются 95 педагогов, и это не эксперимент, а рабочая практика. В школах открываются центры „Точка роста“, ребята участвуют в проекте „Код будущего“». Самый главный принцип — участие жителей в выборе объектов благоустройства. Так, в рамках Народной программы обновили сквер «Энергомаш», где сочетаются природное окружение и современная городская среда. Местная жительница Марина Козина отметила, что сквер заметно преобразился. Продолжается формирование новой Народной программы — уже собрано свыше 100 тысяч предложений. Житель Константин Значков поделился: «Я тоже внес свою идею, чтобы наш город стал чище и лучше».

Улучшить внешний облик округа и качество жизни может каждый. Для этого необходимо оставить свои инициативы в общественной приемной, по телефону горячей линии, а также на сайте естьрезультат.рф.