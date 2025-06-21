Жители Чехова в честь Дня России сдали нормы ГТО

Участники сдавали нормы ГТО на обновленном стадионе «Гидросталь» в Чехове 20 июня. К мероприятию присоединились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени Александра Поветкина во главе с тренером Виктором Бурлаковым.

Ребята выполнили перечень нормативов: челночный бег, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине и наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами. Также участники пробежали несколько дистанций: 30, 60, 100, 1000, 1500 и 3000 метров.

В следующий раз нормативы ГТО можно будет сдать 27 июня с 10:00 до 11:00. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Спортсменам напоминают, что завку нужно отправить на электронную посту и заранее получить медицинский допуск у терапевта.