Жители Чехова стали активнее пользоваться госуслугами онлайн

9 июня на форуме «Есть результат!» партия «Единая Россия» и правительство подвели итоги работы за пять лет, отметив, что 94% госуслуг сегодня доступны онлайн. Особенно популярным стал раздел «Решаем проблемы вместе» на портале «Добродел».

Только в прошлом году в Подмосковье зафиксировали более 16 миллионов обращений. Среди новинок — «социальный паспорт», раздел «Недвижимость» и единые пакеты услуг для семей с детьми, ветеранов и многодетных.

Депутат Алексей Баготов отметил, что цифровизация — это реальный шаг к тому, чтобы государство работало быстрее, понятнее и ближе к человеку. Для жителей это значит меньше бюрократии, меньше потраченного времени и больше возможностей получать нужные услуги в удобном электронном формате.