Жители Чехова стали активнее пользоваться госуслугами онлайн
9 июня на форуме «Есть результат!» партия «Единая Россия» и правительство подвели итоги работы за пять лет, отметив, что 94% госуслуг сегодня доступны онлайн. Особенно популярным стал раздел «Решаем проблемы вместе» на портале «Добродел».
Только в прошлом году в Подмосковье зафиксировали более 16 миллионов обращений. Среди новинок — «социальный паспорт», раздел «Недвижимость» и единые пакеты услуг для семей с детьми, ветеранов и многодетных.
Депутат Алексей Баготов отметил, что цифровизация — это реальный шаг к тому, чтобы государство работало быстрее, понятнее и ближе к человеку. Для жителей это значит меньше бюрократии, меньше потраченного времени и больше возможностей получать нужные услуги в удобном электронном формате.
Мобильное приложение «Добродел» позволяет решать повседневные вопросы не выходя из дома. Жительница Чехова Марина Щербакова рассказала, что часто обращается на портал: заметила, что нужен ямочный ремонт дорог, написала и получила обратную связь.
Получить государственные и муниципальные услуги можно и в многофункциональных центрах. В регионе работает более 220 филиалов. В чеховском отделении решают все — от оформления паспорта до устройства ребенка в сад. Не нужно ходить по разным инстанциям, сотрудники всегда подскажут алгоритм действий.
Продолжается сбор наказов в новую Народную программу «Единой России». В нее уже добавили свыше 150 тысяч предложений, охватывающих все сферы жизни. Свой наказ можно оставить в приемной партии, по телефону горячей линии и на сайте.