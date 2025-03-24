Жители Чехова смогут пройти диспансеризацию по новому адресу

Отделение профилактики Чеховской больницы переехало в поликлинику по адресу: улица Гагарина, дом 37а. Теперь диспансеризацию и назначенные в ее рамках исследования можно пройти в одном месте за короткое время.
Специалисты больницы муниципального округа сообщают: если диспансеризация не была пройдена, но в личном кабинете на портале «Здоровье» значится отметка о ее прохождении, поводов для беспокойства нет. Если в течение последних 12 месяцев пациент посещал врача, сдавал анализы или проходил госпитализацию, информация о проведенных обследованиях может отображаться в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) как пройденный диспансерный прием.
Пройти медицинское обследование в Чеховской больнице можно ежедневно.
Запись доступна на портале «Госуслуги» и по телефону 122.
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